La Cour constitutionnelle italienne refuse la décriminalisation de l'euthanasie

La Cour constitutionnelle italienne refuse la décriminalisation de l'euthanasie

16.02.2022

Les partisans du suicide assisté en Italie ont tenté de provoquer l'organisation d'un référendum sur ce sujet controversé dans un pays majoritairement catholique où l'opposition est forte. Ils avaient rassemblé 750.000 signatures en août dernier, largement au-dessus du minimum requis.En annonçant sa décision, la cour a expliqué dans un communiqué que le référendum proposé ne garantirait pas "la protection minimale de la vie humaine en général, et en particulier des personnes faibles et vulnérables", violant ainsi la Constitution.La loi italienne actuelle stipule que quiconque ayant aidé une personne à se suicider encourt cinq à 12 ans de prison.En 2019, la Cour constitutionnelle avait demandé au parlement de clarifier sa loi sur le suicide assisté, estimant que l'euthanasie était permise pour les malades incurables souffrant de douleurs physiques ou psychologiques "insupportables" et maintenant en vie par des machines.Ces patients doivent néanmoins être capables de prendre "des décisions libres et informées", selon la cour.Quiconque n'entre pas dans cette catégorie n'a pas de recours légal pour le suicide assisté dans le pays.

