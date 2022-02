https://fr.sputniknews.com/20220216/lue-preparee-a-une-eventuelle-perturbation-des-livraisons-de-gaz-russe-1055175785.html

L'UE préparée à une éventuelle perturbation des livraisons de gaz russe

L'Union européenne sera en mesure de faire face à une perturbation partielle des importations de gaz en provenance de Russie, a déclaré mardi la présidente de... 16.02.2022, Sputnik France

Représentants européens et américains s'activent pour trouver des solutions afin de compenser une éventuelle baisse des livraisons de gaz russe, tandis que le bloc communautaire a débuté l'examen de plans de secours.Les livraisons russes constituent environ 40% du gaz naturel en Europe.Les prix du gaz ont flambé en Europe alors qu'une pénurie de réserves s'est ajoutée à un rebond de la demande provoqué par la sortie de la crise sanitaire du coronavirus, en marge des attentes d'une baisse des importations venues de Russie.Alors que l'UE a entamé des discussions avec les Etats-Unis, le Qatar, l'Egypte, l'Azerbaïdjan, le Nigeria et la Corée du Sud sur une potentielle hausse de leurs livraisons de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL), Ursula von der Leyen a indiqué que "ces efforts portent désormais leurs fruits".

