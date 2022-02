https://fr.sputniknews.com/20220216/naufrage-dun-chalutier-espagnol-au-large-du-canada-10-morts-et-11-disparus--1055176299.html

Naufrage d'un chalutier espagnol au large du Canada: 10 morts et 11 disparus

Dix marins ont péri et 11 sont toujours portés disparus après le naufrage d'un chalutier espagnol au large du Canada, dans l'Atlantique, selon un nouveau bilan... 16.02.2022, Sputnik France

"Malheureusement, trois autres personnes décédées ont été récupérées du bateau de pêche" qui a coulé, ont tweeté les secours canadiens en début de soirée.Peu après le naufrage, trois marins qui avaient réussi à monter à bord d'un canot de sauvetage avaient pu être sauvés.Les conditions météorologiques, avec des vagues de plus de 4 mètres et du vent, ont rendu les recherches très compliquées toute la journée pour les secours canadiens. Et l'arrivée de la nuit et de températures encore plus froides ont réduit l'espoir de retrouver des survivants.Quand le "Villa de Pitanxo" a fait naufrage mardi vers 00H30 (HL à 450 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve, 24 membres d'équipage se trouvaient à bord.Des débris de chalutier de 50 mètres de long ayant pour attache le petit port de Marín en Galice (nord-ouest de l'Espagne) ont été retrouvés, a indiqué à la presse Brian Owens, porte-parole canadien du centre de coordination et de sauvetage, qui gère les recherches.Selon les secours en mer espagnols, l'équipage était composé de 16 Espagnols, cinq Péruviens et trois Ghanéens. Parmi les marins espagnols, beaucoup venaient de Galice.Le bateau a eu un "accident" et "a envoyé un signal de détresse", et deux navires sont venus à son secours, a déclaré à la presse Rosa Quintana, la responsable des Affaires maritimes du gouvernement régional galicien.C'est un autre bateau espagnol, le "Playa Menduina Dos", qui a finalement retrouvé vers 05H30 (HL) les corps de quatre des victimes, ainsi que trois rescapés dans un canot de sauvetage, a précisé le ministère.

