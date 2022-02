https://fr.sputniknews.com/20220216/sur-la-russie-londres-est-ce-quil-y-a-de-plus-agressif-davantage-que-washington-1055179768.html

Sur la Russie "Londres est ce qu’il y a de plus agressif, davantage que Washington"

Sur la Russie "Londres est ce qu’il y a de plus agressif, davantage que Washington"

Malgré des troubles intérieurs qui menacent son avenir politique, le Premier ministre de Grande-Bretagne Boris Johnson se focalise sur l’Ukraine. Explications... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T11:27+0100

2022-02-16T11:27+0100

2022-02-16T11:48+0100

crise ukrainienne

ukraine

russie

europe

démocratie

foreign office

royaume-uni

histoire

conflit

le désordre mondial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1046035669_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5b2ab3149e2ae10bd893e89c7916ea38.jpg

Se précipiter à l’extérieur en faisant semblant de s’occuper des soucis des autres est un bon moyen de ne pas faire face à ses propres problèmes intérieurs. C’est ce que semble se dire Boris Johnson, accusé d’avoir enfreint les confinements qu’il a imposés à ses concitoyens lors de la crise sanitaire. L’affaire qu’on appelle "Partygate". Des révélations qui ont conduit à des appels à sa démission et à un vote de défiance. S’il semble tenir bon, c’est parce qu’il a l’air de s’investir au maximum sur la scène internationale.Dans le cadre de son escalade verbale contre la Russie à propos de l’Ukraine, Johnson prétend "craindre pour la sécurité de l’Europe". Le 13 février, le Daily Mail révélait que l’hôte du 10 Downing Street souhaitait mener un "blitz diplomatique" en Europe afin d’"éviter la guerre en Ukraine". John Laughland, historien titulaire d’un doctorat de l’Université d’Oxford, revient sur l’engagement de la Grande-Bretagne dans le dossier ukrainien. "L’approche belliqueuse de Londres n’est pas du tout la conséquence de quelques ennuis intérieurs [en référence au Partygate, ndlr]. La politique étrangère britannique est depuis longtemps d’une russophobie déconcertante," tempère-t-il.L’engagement de la Grande-Bretagne en Ukraine est "justifié" par une rumeur diffusée le 11 février par Joe Biden en personne, lors d’un appel à ses alliés occidentaux. Il affirmait sans preuve que la Russie pourrait envahir le pays voisin le 16 février. Un soi-disant projet que le Président ukrainien Zelensky a exigé de consulter, n’étant pas lui-même au courant de telles rumeurs et que les Américains eux-mêmes ont dû nuancer depuis.Toujours dans une optique belliqueuse, en janvier dernier, le ministère britannique de la Défense a confirmé qu’il fournirait pour la première fois à l’Ukraine des armes antichars, ainsi que des instructeurs militaires. Plus récemment, Londres a promis un soutien économique à Kiev.Cependant, affirme l’expert, la volonté d’engagement militaire britannique directe contre la Russie est inexistante:Alors, comment expliquer cette politique étrangère plus idéologique que pragmatique? Laughland évoque un problème systémique au niveau des élites du pays:

ukraine

russie

europe

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

ukraine, russie, europe, démocratie, foreign office, royaume-uni, histoire, conflit, le désordre mondial, podcast, boris johnson