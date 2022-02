https://fr.sputniknews.com/20220217/inflation-et-tensions-geopolitiques-font-peser-un-risque-sur-leconomie-1055205321.html

Inflation et tensions géopolitiques font peser un risque sur l'économie

Inflation et tensions géopolitiques font peser un risque sur l'économie

Les ministres des Finances et les banquiers centraux des pays membres du G20 ont déclaré jeudi que la hausse de l'inflation, provoquée par des perturbations... 17.02.2022, Sputnik France

Le projet de communiqué ne contient aucune référence directe à la crise autour de l'Ukraine, et la mention "actuelles" entre crochets indique qu'elle pourrait être supprimée. La Russie fait partie des pays membres du G20.Les ministres des Finances estiment que les taux d'inflation sont actuellement élevés dans de nombreux pays, en raison des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, d'inadéquations entre l'offre et la demande et de la hausse des prix de l'énergie.Les responsables du G20 Finance ont par ailleurs affirmé leur engagement à développer des règles et d'autres instruments pour mettre en oeuvre en 2023 l'accord mondial sur la fiscalité des entreprises trouvé l'an dernier.

