https://fr.sputniknews.com/20220217/linde-veut-produire-5-millions-de-tonnes-dhydrogene-dici-2030-1055205092.html

L'Inde veut produire 5 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2030

L'Inde veut produire 5 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2030

L'Inde va produire cinq millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030 dans le but d'atteindre ses objectifs en matière climatique et de devenir une plaque... 17.02.2022, Sputnik France

2022-02-17T16:22+0100

2022-02-17T16:22+0100

2022-02-17T16:22+0100

inde

hydrogène

climat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1046056121_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_451ab5e9ab7c088b2e0c2bc19877344e.jpg

L'hydrogène vert est produit à partir d'énergie renouvelable et est considéré comme l'une des alternatives les plus prometteuses d'un point de vue environnemental. Il n'est pas actuellement produit en Inde à une échelle commerciale.L'Inde a prévu de développer des zones de fabrication dédiées, de renoncer aux frais de transport interétatiques pour 25 ans et de fournir une connectivité aux réseaux électriques en priorité aux producteurs d’hydrogène et d’ammoniac verts dans le but d’encourager la production, a déclaré jeudi le ministre de l’Énergie.Par ailleurs, l'Inde prévoit un plan fédéral pour investir dans des électrolyseurs, car elle souhaite rendre obligatoire l’utilisation de l’hydrogène vert pour les raffineries et les usines d’engrais.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

inde, hydrogène, climat