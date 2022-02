Réduire son taux de cholestérol avec du café, c’est bien possible

https://fr.sputniknews.com/20220217/reduire-son-taux-de-cholesterol-avec-du-cafe-cest-bien-possible-1055196918.html

Les amateurs de café et de thé peuvent désormais encore plus profiter de leur caféine, car les scientifiques de l'Université McMaster ont identifié comment cette molécule peut aider à combattre les maladies cardiovasculaires. Des chercheurs ont découvert l'effet bénéfique de la caféine sur le taux de cholestérol dans le sang. Les résultats de leur étude sont décrits dans la revue Nature Communications.Les chercheurs affirment que seulement deux à trois tasses de café de taille moyenne par jour contiennent suffisamment de caféine pour déclencher un effet en cascade, qui réduit les niveaux de lipoprotéines de basse densité (LDL) appelés "mauvais" cholestérol. Des taux sanguins élevés de LDL sont associés à un risque accru de maladie cardiovasculaire.D’après leurs recherches, la caféine affecte les protéines PCSK9, qui aident le foie à éliminer les LDL du sang. En plus de stimuler l'activité des PCSK9, la caféine affecte également une autre protéine, SREBP2, qui est directement liée au taux de cholestérol.Vers le développement de nouvelles thérapies?Selon les experts, leur découverte contribuera à la poursuite du développement de nouvelles thérapies pour réduire le taux de cholestérol.En décembre 2021, des scientifiques des universités de Southampton et d'Édimbourg ont également examiné les bienfaits du café pour le corps. Les résultats de leurs recherches suggèrent que boire cette boisson réduit le risque de maladie du foie.

