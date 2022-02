https://fr.sputniknews.com/20220218/la-russie-expulse-le-numero-deux-de-lambassade-des-etats-unis-a-moscou-1055213344.html

La Russie expulse le numéro deux de l'ambassade des États-Unis à Moscou

La Russie expulse le numéro deux de l'ambassade des États-Unis à Moscou

La Russie a expulsé le numéro deux de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou, Bart Gorman, a déclaré jeudi le département d'Etat américain en fustigeant une... 18.02.2022, Sputnik France

2022-02-18T05:27+0100

2022-02-18T05:27+0100

2022-02-18T05:27+0100

états-unis

russie

washington

sanctions

ambassade des états-unis en russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103511/74/1035117495_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_33dda6ebf4e2e14007431839525dfc6a.jpg

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Bart Gorman avait dû quitter Moscou en réponse à "l'expulsion déraisonnable" d'un haut responsable russe par Washington, accusé de mener une "guerre des visas".Bart Gorman, qui exerçait les fonctions de chef de mission adjoint, a quitté la Russie la semaine dernière, a précisé un haut responsable du département d'Etat.Cet incident diplomatique, qui survient dans un contexte de très fortes tensions autour de l'Ukraine, est le dernier épisode en date d'une série d'expulsions de diplomates entre Washington et Moscou ces derniers mois.Le porte-parole du département d'État a précisé que Bart Gorman disposait d'un visa valable et se trouvait en Russie depuis moins de trois ans, durée maximale fixée par les deux pays aux missions respectives de leurs diplomates."Maintenant plus que jamais, il est crucial que nos pays aient en place le personnel diplomatique nécessaire pour faciliter les communications entre nos gouvernements."Selon le ministère russe des Affaires étrangères, la décision de renvoyer Bart Gorman aux États-Unis est une réponse à l'expulsion d'un chef de mission adjoint à l'ambassade de Russie à Washington, alors que Moscou avait demandé qu'il ne quitte les Etats-Unis qu'à l'arrivée de son remplaçant.

états-unis

russie

washington

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, russie, washington, sanctions, ambassade des états-unis en russie