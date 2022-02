https://fr.sputniknews.com/20220218/lautopilot-de-tesla-objet-dune-enquete-pour-des-freinages-inattendus-1055214923.html

L'Autopilot de Tesla objet d'une enquête pour des freinages inattendus

L'Autopilot de Tesla objet d'une enquête pour des freinages inattendus

L'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a ouvert une enquête liée à un système d'assistance à la conduite de Tesla, Autopilot, après plusieurs... 18.02.2022, Sputnik France

2022-02-18T09:44+0100

2022-02-18T09:44+0100

2022-02-18T09:44+0100

états-unis

tesla

enquête

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104122/70/1041227026_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_97d4f212e8fef4307736131e9229a285.jpg

L'agence explique dans un document avoir reçu au cours des neuf derniers mois 354 plaintes liées à ce problème sur des Model 3 et Model Y 2021-2022 roulant avec le régulateur de vitesse d'Autopilot, une fonction permettant d'adapter la vitesse de la voiture à celle de la circulation environnante sur les quatre voies.Ils y décrivent une situation de "freinage fantôme", avec un véhicule freinant brusquement sans raison apparente.Ces décélérations rapides peuvent intervenir "sans avertissement, au hasard et souvent plusieurs fois lors d'un même trajet", détaille la NHTSA.L'agence a donc décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer l'ampleur et la sévérité de ce problème potentiel. 416.000 véhicules pourraient être concernés.L'agence a déjà ouvert l'été dernier une enquête sur l'Autopilot après une série de collisions de Tesla avec des véhicules de premiers secours. Dans le cadre de cette investigation, elle a demandé à plusieurs reprises des informations complémentaires à Tesla sur ses systèmes d'aide à la conduite.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, tesla, enquête