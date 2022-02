https://fr.sputniknews.com/20220218/le-vaccin-de-novavax-autorise-au-canada-1055217842.html

Le vaccin de Novavax autorisé au Canada

Le Canada a approuvé jeudi l'utilisation du vaccin anti-Covid de Novavax, a annoncé le gouvernement. 18.02.2022, Sputnik France

Ce vaccin devient ainsi le cinquième autorisé dans le pays pour les adultes de 18 ans et plus.Dans un communiqué, le ministère canadien de la Santé a indiqué qu"à la suite d'un examen approfondi et indépendant des données probantes, il a conclu que ce vaccin satisfait aux exigences rigoureuses du Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité".Contrairement aux vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, celui de la firme américaine Novavax utilise une technologie plus classique, similaire à celle du vaccin contre la coqueluche.D'après les essais cliniques, il est efficace à 90% pour prévenir le Covid-19 symptomatique et à 100% pour prévenir les maladies graves.Les données préliminaires ont également montré que ce sérum produirait "des anticorps neutralisants contre le variant Omicron", selon Santé Canada.

