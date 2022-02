https://fr.sputniknews.com/20220218/mexiquemigration-plus-de-1200-interpellations-en-24-heures-1055218737.html

Mexique/migration: plus de 1.200 interpellations en 24 heures

Un total de 1.266 migrants de 33 nationalités ont été interpellés au cours de plusieurs opérations lors des 24 dernières heures au Mexique, a indiqué jeudi... 18.02.2022, Sputnik France

Les migrants "transitaient de manière irrégulière dans 22 entités" du pays, ont précisé les autorités.Il s'agit de 741 hommes, 322 femmes et 203 mineurs, originaires pour la plupart de Colombie, du Honduras, du Guatemala, de Cuba et du Salvador. Mais il y a aussi des ressortissants de pays comme l'Afghanistan, l'Arménie, le Canada, l’Éthiopie, le Pakistan, la Somalie, la Chine, la Turquie, la Russie et l'Italie.Quelque deux millions de personnes ont été arrêtées à la frontière sud des États-Unis en 2021, selon les chiffres officiels.Plus de 190.000 personnes sans papiers ont été détectées au Mexique entre janvier et septembre 2021, soit trois fois plus qu'en 2020, selon les chiffres officiels. Quelque 74.300 personnes ont été expulsées.

