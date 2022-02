https://fr.sputniknews.com/20220219/la-police-dottawa-a-loeuvre-pour-deloger-les-manifestants-1055233208.html

La police d'Ottawa à l'oeuvre pour déloger les manifestants

La police d'Ottawa à l'oeuvre pour déloger les manifestants

La police a fendu vendredi la foule de manifestants réunis dans le centre d'Ottawa afin de les déloger, procédant à plus de 100 arrestations et déplaçant des... 19.02.2022, Sputnik France

2022-02-19T03:34+0100

2022-02-19T03:34+0100

2022-02-19T03:34+0100

canada

ottawa

police

manifestation

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1055216559_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_4cae93f1d1359bcb9461ff0ae1d8000d.jpg

Craignant une escalade des tensions et des heurts, la police avait cherché à disperser les manifestants en infligeant des amendes et en menaçant de procéder à des arrestations, en vain: des centaines de personnes s'étaient encore massées dans la journée dans le centre-ville en dépit d'une température glaciale et de chutes de neige.L'intervention de la police a donné lieu à des scènes de tension, alors que certains contestataires ont été extraits de force de leurs véhicules, tandis que d'autres manifestants ayant fait front aux policiers ont été jetés au sol, mains attachées dans le dos.Dans un communiqué, la police a déclaré que les manifestants ont montré un "comportement violent", ce qui a rendu nécessaire une intervention afin de "libérer un espace essentiel" en fin d'après-midi.Des dizaines de camions à l'arrêtPlusieurs dizaines de camions se trouvaient toujours à l'arrêt dans le centre-ville d'Ottawa, bien que des véhicules ont quitté les lieux lorsque la police a commencé à procéder à des arrestations.Trois des organisateurs de la manifestation ont été arrêtés - deux jeudi et un vendredi.De nombreux barrages routiers ont été érigés par les forces de l'ordre autour du lieu de rassemblement des manifestants afin de bloquer toute arrivée supplémentaire ainsi que l'acheminement de nourriture et de carburant.Certains manifestants ont fait savoir qu'ils ne comptaient pas abdiquer.Initialement destinée à réclamer la suppression de l'obligation vaccinale contre le COVID-19 pour les chauffeurs-routiers, la manifestation s'est progressivement transformée en mouvement antigouvernemental et de contestation contre le Premier ministre Justin Trudeau.

ottawa

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

canada, ottawa, police, manifestation, covid-19