L'Argentine envisage de lancer des fusées spatiales à partir de son territoire

La Commission des activités spatiales (CONAE) a annoncé qu’elle veut relever le défi de lancer des fusées spatiales expérimentales avant fin 2023 depuis l'Argentine, après avoir installé la plate-forme et l'infrastructure nécessaires dans le centre de Bahia Blanca (630 au sud de Buenos Aires).Selon des déclarations rapportées par l’Agence de presse Telam, le directeur exécutif de CONAE, Raul Kulichevsky, a précisé que le lanceur argentin " Tronador " pourra mettre en orbite des satellites pesant jusqu'à 500 kilos à des altitudes de 400 à 700 kilomètres.Selon Telam, le ministère de la Science et de l'Innovation a relancé le programme spatial destiné à l'élaboration des véhicules et des lanceurs expérimentaux ainsi que l’infrastructure nécessaire, après avoir injecté des fonds d'environ 4,5 milliards de pesos (environ 45 millions de dollars).Kulichevsky a expliqué que le but ultime de l’Argentine est de pouvoir fournir un service complet pour le lancement de satellites nationaux, privés ou des agences spatiales dans la région, à un prix compétitif.Il a argumenté que la base spatiale située à Bahia Blanca " se trouve dans une position très intéressante pour le lancement de satellites en orbite basse, qui sont celles qui répondent le mieux aux besoins des satellites d'observation de la Terre ".En janvier dernier, l’Argentine avait mis en orbite le premier mini-satellite, qui pèse 461 grammes, dédié à l’amélioration de la connectivité Internet dans les immenses zones rurales du pays.Lancé de la station Cap Canaveral, aux États-Unis, le mini-satellite argentin est le premier de 130 autres engins similaires qui seront envoyés dans l'espace au cours des trois prochaines années.Selon les responsables argentins, le déploiement de cette technologie dans l’espace permettra de surveiller en permanence les récoltes, la sécheresse ou d'autres variables météorologiques qui affectent l’agriculture.

