Le Crédit Suisse dément tout acte répréhensible dans le scandale "Suisse Secrets"

Le Crédit Suisse a déclaré dimanche 20 février "rejeter fermement" les accusations de malversations portées à son encontre dans le scandale "Suisse Secrets"... 20.02.2022, Sputnik France

"Le Crédit Suisse rejette fermement les allégations et insinuations concernant les prétendues pratiques commerciales de la banque", écrit dans un communiqué l'institution, en réaction au rapport publié par un consortium de médias internationaux.Lequel dit avoir reçu "de nombreuses demandes de renseignements" du consortium au cours des trois dernières semaines et avoir examiné plusieurs comptes concernés."En ce qui concerne les comptes encore actifs, nous sommes convaincus d'avoir appliqué des procédures de due diligence, des vérifications et d'autres mesures de contrôle appropriées conformément à notre cadre actuel. Nous continuerons à analyser cette situation et à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire", assure la banque.

2022

