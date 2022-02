https://fr.sputniknews.com/20220220/sept-enfants-tues-par-erreur-dans-une-frappe-aerienne-de-larmee-nigeriane-1055262015.html

Sept enfants tués par "erreur" dans une frappe aérienne de l'armée nigériane

Sept enfants tués par "erreur" dans une frappe aérienne de l'armée nigériane

Sept enfants ont été tués et cinq autres blessés par "erreur" lors d'une frappe aérienne de l'armée nigériane visant des "bandits armés" dans le sud du Niger... 20.02.2022, Sputnik France

2022-02-20T20:34+0100

2022-02-20T20:34+0100

2022-02-20T20:41+0100

niger

afrique

frappe aérienne

enfants

morts

blessés

nigeria

afrique de l'ouest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1055262108_0:14:2730:1550_1920x0_80_0_0_d7bbce6de38057e46d78bd30541afcc5.jpg

Une frappe aérienne de l'armée nigériane visant des "bandits armés" a tué sept enfants et en a blessé cinq autres dans le village de Nachadé, dans le sud du Niger, près de la frontière avec le Nigeria, a déclaré ce dimanche 20 février le gouverneur de cette région.Quatre enfants sont morts sur le coup et trois autres ont succombé "à leurs blessures pendant leur transport à l'hôpital", a-t-il précisé.Selon le gouverneur, "les parents assistaient à une cérémonie et les enfants étaient sans doute en train de jouer lorsque les frappes" les ont touchés.Il pense que cette opération visait "des bandits armés" qui écument les zones frontalières, mais qu'elle a "raté [sa] cible" pour "tomber sur Nachadé".Plusieurs communes de la région de Maradi sont gravement affectées par les violences de bandes lourdement armées venant des États fédérés nigérians voisins de Katsina, Sokoto et Zamfara.

niger

afrique

nigeria

afrique de l'ouest

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

niger, afrique, frappe aérienne, enfants, morts, blessés, nigeria, afrique de l'ouest