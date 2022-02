La situation dans le Donbass

© Sputnik . Sergei Averin

Un hôpital municipal et une sous-station électrique à Donetsk ont été bombardés par les forces de sécurité ukrainiennes. La façade et les fenêtres des écoles n°105 et n°56 de Donetsk ont été endommagées à la suite des bombardements par les forces armées ukrainiennes.

Sur la photo: fenêtre brisée et obus sur le rebord de la fenêtre dans un immeuble à Donetsk.