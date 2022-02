https://fr.sputniknews.com/20220221/5-d-inflation-dans-la-zone-euro-une-epreuve-douloureuse-pour-les-pauvres-1055278957.html

5% d'inflation dans la zone euro: une épreuve douloureuse pour les pauvres

L'inflation est de retour. Or la hausse des prix n'est pas ressentie de la même façon selon la catégorie sociale, signale l'économiste Florence Jany-Catrice...

Logement, énergie, transports: ce sont les dépenses que les Français qui souffrent ne peuvent pas substituer. On les appelle "dépenses pré-engagées". Or celles-ci "ont explosé entre les années cinquante et aujourd’hui, comme le montre l’Insee", souligne Florence Jany-Catrice, professeur d’économie à l’université de Lille. Au micro de Russeurope Express, elle explique pourquoi l’inflation est aussi douloureuse pour les couches défavorisées de la société. "Les dépenses contraintes ne représentent aujourd’hui que 20% des dépenses des plus riches, alors qu’elles s’élèvent à 60% des dépenses des plus pauvres", poursuit-elle, citant les données de la DREES.Spécialiste de la statistique publique, Florence Jany-Catrice note donc que les inégalités sociales qui se sont développées dans les dernières décennies rendent plus difficile la lecture de l’indicateur de l’inflation, puisqu’il est par définition une moyenne.Cette expérience différente de l’inflation n’est pas qu’une simple impression, insiste l’autrice de L’Indice des prix à la consommation (La Découverte, 2019): "Ce n’est pas juste une perception, c’est une réalité".Florence Jany-Catrice estime donc que l’indicateur de l’inflation n’est pas faux en soi, mais que c’est l’usage qui en est fait qui doit être questionné. En 2021, l’inflation a atteint 7% aux États-Unis et 5% dans la zone euro.Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode:

