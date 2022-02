https://fr.sputniknews.com/20220221/afghanistan-les-talibans-pour-la-construction-dune-grande-armee-1055284725.html

Afghanistan: les talibans pour la construction d'une "grande armée"

Les Talibans* envisagent de construire une "grande armée" pour l'Afghanistan, qui se composera des officiers et des soldats de l'ancien régime, a annoncé... 21.02.2022, Sputnik France

Latifullah Hakimi, un haut responsable du ministère de la Défense à la tête de la Commission chargée d'identifier les abus au sein du mouvement, a également indiqué qu'ils avaient pu réparer la moitié des 81 hélicoptères et avions abandonnés et rendus inutilisables par les forces américaines et leurs alliés lors de leur retrait précipité du pays l'été dernier.Lors de leur fulgurante prise du pouvoir en août, les Talibans* ont aussi saisi un total de quelque 300.000 armes légères, 26.000 armes lourdes et 61,000 véhicules militaires, a fait savoir M. Hakimi.A leur retour au pouvoir, les Talibans ont décrété une amnistie générale et assuré que les militaires ou employés de l'ex-gouvernement n'étaient pas menacés.Toutefois, la majorité des hauts responsables du gouvernement et de l'armée ont préféré quitter le pays lors des opérations d'évacuation de plus de 120.000 personnes dans les derniers jours d'août.Fin janvier, un rapport de l'ONU a accusé les talibans d'avoir tué plus d'une centaine d'anciens membres de la sphère gouvernementale et des forces de sécurité afghanes ainsi que d'Afghans ayant travaillé avec les troupes étrangères.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

