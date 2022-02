https://fr.sputniknews.com/20220221/astrazeneca-progresse-dans-son-traitement-du-cancer-du-sein-1055273167.html

AstraZeneca progresse dans son traitement du cancer du sein

Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a déclaré lundi que son traitement contre le cancer du sein s'était avéré efficace pour les femmes souffrant d'un... 21.02.2022, Sputnik France

Le groupe anglo-suédois, qui travaille sur le médicament avec le japonais Daiichi Sankyo, a indiqué qu'Enhertu prolongeait la survie des patients en question et, citant des niveaux faibles de la protéine HER2, ralentissait la progression du cancer du sein métastatique.Enhertu appartient aux conjugués anticorps-médicament ou ADP (antibody-drug conjugate), une classe de médicaments conçus comme une thérapie ciblée des cancers.L'amélioration s'est révélée "cliniquement significative" par rapport à la chimiothérapie standard, a précisé AstraZeneca, ajoutant que les résultats détaillés de l'essai clinique en stade avancé seraient présentés à l'occasion d'une conférence médicale, dont la date n'a toutefois pas été divulguée.Si l'étude a été réduite aux patients à faible niveaux de HER2 dont les tumeurs s'étaient propagées à d'autres parties du corps, les analystes ont cependant noté qu'une lecture positive de l'essai pourrait permettre une utilisation du traitement à un stade précoce de la maladie et ainsi viser, potentiellement, des centaines de milliers de nouveaux patients éligibles chaque année.La société a également déclaré qu'elle contacterait les agences de régulation afin de permettre l'examen rapide d'une utilisation plus large du médicament.Le titre AstraZeneca affichait une progression de 2,5% en milieu de journée. (Avec la contribution de Pushkala Aripaka, version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

