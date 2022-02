https://fr.sputniknews.com/20220221/bresil-des-scenes-macabres-et-une-ambiance-funeraire-a-petrpolis-video-1055277815.html

Brésil: des scènes macabres et une ambiance funéraire à Petrópolis-vidéo

Des maisons ensevelies, des rues rayées de la carte du jour au lendemain et des meubles jonchant le sol embourbé. 21.02.2022

Des centaines de pompiers tentent depuis six jours de sauver des vies et rétablir la normalité à Petrópolis, une ville montagneuse de l'état de Rio de Janeiro (sud-est) frappée par des pluies dévastatrices qui ont fait au moins 176 morts et 117 disparus.Les autorités ont transformé des écoles et des églises en abris et pour recevoir les dons destinés au millier de personnes déplacés. La campagne de vaccination contre le covid-19 a été suspendue.Trois heures seulement et 260 mm de pluie, l’équivalent de tout ce qui était prévu pour le mois de février, ont suffi pour détruire des zones entières de la "ville impériale" au décor naturel captivant, qui fait sa renommée touristique. Les chaines de télévisions ont diffusé des images d’avant et d’après pour illustrer l’ampleur de la dévastation : des lieux touristiques, résidentiels et des écoles ont été emportés par les glissements de terrain. Les autorités évoquent la pire tempête de l’histoire de la petite municipalité.Avec 176 décès déjà confirmés à Petropolis, le nombre a dépassé celui enregistré en 1988, lorsque 134 personnes sont mortes après une violente tempête qui a causé des glissements de terrain et des inondations.Les images de la tragédie sur les réseaux sociaux ont suscité l’émoi au Brésil et ailleurs, donnant lieu à un élan de solidarité des citoyens, d’entreprises locales et d’autres pays. Le pape François a exprimé sa solidarité et ses condoléances aux sinistrés, disant "partager la douleur de toutes les personnes endeuillées".Des sirènes d'alerte retentissent toujours par intermittence à Morro de la Oficina, l'un des endroits les plus touchés par la terrible tempête. Dans une partie de cette colline habitée, s’est formée une gigantesque montagne de boue et de matériaux.Ces derniers jours, les recherches ont été interrompues à plusieurs reprises en raison de la pluie et le nombre de personnes extirpées vivantes n’a plus dépassé 24 depuis mercredi, alors qu’au moins 166 ont été admises dans les hôpitaux de la région. Un épais brouillard ce week-end a également entravé les travaux de sauvetage, qui bénéficient du soutien de pompiers d'autres États.Tout au long de la semaine, des averses ont provoqué de nouvelles inondations, obligeant les autorités à évacuer en hâte certains quartiers au risque de nouveaux glissements de terrain.Tout juste rentré d’une visite en Russie et en Hongrie, le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui a survolé la région, a puisé ses mots d’un lexique de guerre pour décrire la catastrophe. C’est "une image presque de guerre" et une "immense destruction", a-t-il déploré.Le maire de Petrópolis, Rubens Bomtempo, a indiqué que les autorités s’emploient à rétablir les services essentiels, tels que l'électricité, les transports ou le ramassage des déchets.Pour sa part, le ministre de la Défense, le général Walter Braga Netto, a souligné que quelque 820 membres des forces armées se sont rendus à Petrópolis. Des "ingénieurs techniques" effectuent des analyses de sol, compte tenu de la forte instabilité géologique de la ville, qui est entourée de pentes abruptes et compte quelque 300 000 habitants.Entre fin 2021 et le début de cette année, trois autres États brésiliens (Bahia (nord-est), Sao Paulo et Minas Gerais (sud-est)) ont également subi d'intenses tempêtes qui ont fait près d'une centaine de morts et quelque 150.000 déplacés. En 2011, un épisode similaire à Rio avait fait 900 morts et une centaine de disparus.Derrière cette augmentation des précipitations au Brésil, il y a des phénomènes naturels, comme La Niña, mais les experts météorologiques accusent le changement climatique.

