Inde: neuf morts dans un accident de la route dans l'ouest

Au moins neuf personnes ont trouvé la mort, dimanche, après la chute de leur voiture dans une rivière dans l'Etat indien du Rajasthan (ouest) , indique la... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T11:12+0100

2022-02-21T11:12+0100

2022-02-21T11:13+0100

Une équipe de sauvetage en coordination avec la police locale et l'administration du district Ujjain ont soulevé le véhicule de la rivière à l'aide d'une grue.En Inde, plus de 150.000 personnes meurent chaque année dans les accidents de la route.L'état des voies de circulation, la vétusté des véhicules et la conduite dangereuse figurent parmi les facteurs expliquant ces chiffres.

Maghreb Arabe Presse

inde, accident de la route