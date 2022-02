https://fr.sputniknews.com/20220221/les-pays-de-lue-vont-demander-a-borrell-de-redoubler-defforts-en-matiere-de-climat-1055270377.html

Les pays de l'UE vont demander à Borrell de redoubler d'efforts en matière de climat

Les pays de l'UE vont demander à Borrell de redoubler d'efforts en matière de climat

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne appelleront lundi le haut représentant de l'UE pour les affaires extérieures, Josep... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T11:12+0100

2022-02-21T11:12+0100

2022-02-21T11:12+0100

union européenne (ue)

josep borrell

réchauffement climatique

climat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102254/26/1022542658_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_34879eb05417c3f5ac63666f3d34b0f2.jpg

Plus de 200 pays ont adopté un accord censé préserver l'espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et donc de la sauver d'un dérèglement climatique catastrophique, lors de la conférence de l'Onu sur le climat (COP26) qui s'est tenue à Glasgow, en Ecosse, en novembre dernier.Selon l'ébauche de document, qui pourrait encore faire l'objet de modifications, l'UE devrait envisager de nouveaux partenariats avec des pays dépendants du charbon.L'année dernière, l'UE a notamment conclu un accord de 8,5 milliards de dollars (environ 7,5 milliards d'euros) avec les Etats-Unis et d'autres pays pour aider l'Afrique du Sud à arrêter progressivement son recours au charbon.Les pays de l'UE et le Parlement européen négocieront cette année une série de nouvelles mesures visant à réduire plus rapidement les émissions du bloc.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

union européenne (ue), josep borrell, réchauffement climatique, climat