ONU: les citoyens du monde multiplient les actions en faveur du climat

Plus de cinq millions d'actions en faveur du climat ont été enregistrées sur "AWorld", une application mise en ligne par les Nations Unies en soutien à la... 21.02.2022, Sputnik France

Jusqu’à présent, quelque 5.119.452 actions ont été prises pour le climat dans le monde à travers cette application, selon le service de presse de l’organisation internationale.AWorld permet de choisir et de suivre un ensemble de gestes quotidiens durables et de voir leurs effets en termes d'économies de carbone, d'eau et d'électricité.Les usagers de l’application peuvent également effectuer des parcours éducatifs, participer à des défis en groupe, obtenir des conseils et répondre à des quiz, le tout dans le but de vivre de manière plus durable.En déclinant la campagne “ActNow”, l’ONU a expliqué que “chacun d’entre nous peut contribuer à limiter le réchauffement climatique et à prendre soin de notre planète”.Pour contribuer à la lutte contre la crise climatique, l’Organisation recommande une série d’actions et de comportements: l’économie de l’énergie à la maison, l’utilisation moins fréquente de la voiture et de l’avion, la consommation des aliments d’origine végétale, la réduction des déchets, le recyclage et l’utilisation de véhicules électriques, de l’énergie éolienne ou solaire et des produits écologiques.

