Tchad: une grève générale paralyse la justice

Les avocats, notaires et huissiers de justice tchadiens ont entamé, lundi, une grève générale de trois jours pour dénoncer les récents conflits... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T13:30+0100

2022-02-21T13:30+0100

2022-02-21T13:30+0100

tchad

justice

grève

L'Union des barreaux du Tchad a annoncé, dans un communiqué, avoir cessé toute activité judiciaire pour "descendre dans la rue et dénoncer le non-respect des droits humains et la justice".D’après le bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Tchad, Djérandi Laguerre, "les récents évènements de Sandana et d’Abéché prouvent que les droits de l’homme ne sont pas respectés au Tchad ainsi que la justice. C’est ainsi que ces professions libérales qui défendent les droits de l’homme ont décidé de marcher pacifiquement pour que justice soit faite".Les professions libérales judiciaires ont toujours dénoncé les violations flagrantes des droits de l’Homme au Tchad mais les autorités ne les prennent pas en considération, a-t-il ajouté.La nomination d’un chef de canton de Dar Ouaddaï, contestée par une partie de la population, s’est transformée les 24 et 25 janvier dernier en un violent conflit intercommunautaire faisant une vingtaine de morts et plusieurs blessés.Quelques jours plus tard, une dizaine de personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs à Sandana, dans le sud du Tchad.

tchad

tchad, justice, grève