Entretien téléphonique entre le ministre chinois des Affaires étrangères et son homologue américain

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Yang Yi, a eu, mardi, un entretien téléphonique avec le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken. 22.02.2022, Sputnik France

M. Yang a souligné lors de cet entretien que l’amélioration des relations sino-américaines passe par la mise en œuvre des principes qui ont fait l’objet d’un consensus entre les chefs d’État des deux pays. Il a relevé que la Chine était prête à gérer les différences et stabiliser les relations avec les États-Unis conformément aux trois fondamentaux du respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant, rapporte l’agence chinoise de presse, Xinhua. Le chef de la diplomatie chinoise a, d’autre part, souligné que les relations entre Pékin et Washington ne doivent pas être définie uniquement par la concurrence. Il a noté que l’esprit du Communiqué de Shanghai, dont le 50è anniversaire sera célébré prochainement, demeure pertinent aujourd’hui pour les relations sino-américaines. Ce communiqué, publié à l’occasion de la visite du président Nixon en Chine en 1972, est le premier communiqué conjoint signé par la Chine et les États-Unis, établissant les principes à suivre pour le développement des relations bilatérales, notamment le principe d’une seule Chine, qui est devenu le fondement politique pour la normalisation des relations entre la Chine et les États-Unis et l’établissement des liens diplomatiques.

