Les prix du pétrole en hausse

Les prix du pétrole poursuivaient leur rebond mardi, dopés par l'extrême tension régnant en Ukraine, le baril de Brent et celui de WTI gagnant plus de 2%. 22.02.2022, Sputnik France

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril décollait de 2,29% à 97,58 dollars, alors que celui de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril s'envolait de 2,88% à 94,65 dollars.Le marché était animé par des craintes de perturbation de l'approvisionnement après que le président russe, Vladimir Poutine, a reconnu, lundi soir, l'indépendance de deux régions séparatistes dans l'est de l'Ukraine.Les investisseurs ont continué à surveiller les efforts visant à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien après qu'un haut responsable de l'Union européenne ait déclaré vendredi qu'un accord était "très très proche". Les analystes ont suggéré qu'un accord potentiel pourrait ajouter plus d'un million de barils par jour de brut iranien sur le marché.Dans ce climat d'extrême tension en Europe de l'Est, le prix du gaz naturel TFT dans l'UE progressait de son côté encore plus vigoureusement que le pétrole, soit de 8,87% à 79 euros par mégawattheure.

