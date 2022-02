https://fr.sputniknews.com/20220222/six-morts-dont-4-enfants-apres-une-forte-pluie-dans-lest-de-la-rdc-1055294281.html

Six morts dont quatre enfants après de fortes pluies dans l'est de la RDC

Six morts dont quatre enfants après de fortes pluies dans l'est de la RDC

Six personnes, dont quatre enfants, sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi dans l'écroulement de maisons après des pluies diluviennes à Bukavu dans l'est... 22.02.2022, Sputnik France

2022-02-22T10:18+0100

2022-02-22T10:18+0100

2022-02-22T10:26+0100

république démocratique du congo (rdc)

pluies torrentielles

victimes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102264/71/1022647179_0:156:406:384_1920x0_80_0_0_289789e0983ef33c5a084bdd0d2576db.jpg

Dans une même famille, "le père, la mère, et leurs deux enfants ont perdu la vie", lorsqu'un mur de leur maison en terre a cédé sous la pression des eaux à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, a déclaré Déo Kurasa, chef du quartier Nyalukemba.Les quatre victimes, seuls habitants de cette maison, "ont été englouties" par l'inondation, a précisé de son côté David Cikuru, président de la société civile locale.Un peu plus loin, dans le quartier de Panzi, deux filles d'une dizaine d'années ont trouvé la mort lorsque leur habitation s'est écroulée, a indiqué Aimée Buhendwa, cheffe de ce quartier.Les autorités urbaine doivent "penser à créer d'autres sites" non dangereux pour la habitants, a-t-il insisté.

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

république démocratique du congo (rdc), pluies torrentielles, victimes