Somalie: le FMI pourrait arrêter ses programmes en cas de retard des élections

Le Fonds monétaire international (FMI) pourrait arrêter ses programmes en Somalie dans trois mois en cas de nouveau retard dans les élections, a annoncé mardi... 22.02.2022, Sputnik France

Les élections parlementaires, en retard de plus d'un an, doivent être achevées le 25 février selon un accord conclu entre les responsables somaliens, permettant ensuite l'élection d'un chef de l'Etat.Le FMI doit conclure mi-mai une évaluation de ses programmes, dont plusieurs points clés concernant des réformes à venir doivent impérativement être validés par le nouveau gouvernement, a déclaré Laura Jaramillo Mayor, qui dirige actuellement une mission du FMI en Somalie.Elle note qu'une interruption impacterait les aides budgétaires reçues par la Somalie de partenaires (285 millions de dollars en 2020) mais aussi le processus en cours de réduction de sa dette extérieure.La dette extérieure est déjà passée de 5,2 à 3,7 milliards de dollars entre 2018 et aujourd'hui. Au terme du processus, possiblement dès "l'année prochaine", elle doit descendre à 557 millions de dollars, soit environ 6% du PIB estimé.Un niveau qui permettra à Mogadiscio d'attirer plus de financements mais aussi au secteur privé de se développer, au bénéfice de secteurs comme les infrastructures ou l'éducation, note le FMI.Pays parmi les plus pauvres au monde, où près de 70% des habitants vivent avec moins de 1,90 dollar par jour, la Somalie se remet péniblement de décennies de guerre civile et fait face à l'insurrection des terroristes d’Al Shabab.

