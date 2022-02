https://fr.sputniknews.com/20220223/poutine-la-russie-ouverte-a-la-diplomatie-intraitable-sur-sa-securite--1055317939.html

Poutine: la Russie ouverte à la diplomatie, intraitable sur sa sécurité

La Russie a toujours été ouverte au dialogue et à la diplomatie mais restera intraitable sur sa sécurité et continuera de renforcer son armée dans un contexte... 23.02.2022, Sputnik France

Dans un message vidéo diffusé à l'occasion du Jour du défenseur de la patrie, le président russe n'a pas évoqué directement la crise ukrainienne et les nouvelles sanctions imposées par les Occidentaux à Moscou en réaction à sa décision de reconnaître l'indépendance des républiques populaires de l'est de l'Ukraine."Mais je veux réaffirmer que les intérêts de la Russie et la sécurité de notre peuple sont inconditionnels. Donc nous continuerons de renforcer et moderniser notre armée et notre marine", a ajouté le Président russe."Et pourtant, les appels de la Russie à construire un système fondé sur une sécurité équitable et indivisible qui défendrait tous les pays de manière fiable restent sans réponse", a encore déploré Vladimir Poutine.

