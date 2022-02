https://fr.sputniknews.com/20220223/une-majorite-des-sud-coreens-veulent-voir-leur-pays-developper-ses-propres-armes-nucleaires-1055315508.html

Une majorité des Sud-Coréens veulent voir leur pays développer ses propres armes nucléaires

Une majorité de 71 pc de Sud-Coréens se sont prononcés en faveur du développement d’armes chimiques par leur pays, selon un sondage publié mercredi. 23.02.2022, Sputnik France

L’étude, réalisée par le Chicago Council on Global Affairs et publiée par les médias sud-coréens, montre que 56 pc des Sud-Coréens en âge de voter soutiennent le déploiement d’armes nucléaires américaines dans leur pays. L’enquête, menée du 1er au 4 décembre auprès de 1.500 personnes, révèle aussi que 67 pc des personnes interrogées ont indiqué qu’elles préféreraient voir leur pays posséder son propre arsenal nucléaire plutôt que de compter sur les armes de l’allié américain.Les États-Unis avaient retiré tous leurs actifs nucléaires de la Corée du Sud en 1991, mais Séoul continue de s’appuyer sur le parapluie nucléaire américain comme garant ultime d’un pays allié non nucléaire.

