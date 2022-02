https://fr.sputniknews.com/20220224/combien-la-france-depense-t-elle-pour-les-etrangers-dans-ses-prisons-1055343907.html

Combien la France dépense-t-elle pour les étrangers dans ses prisons?

Combien la France dépense-t-elle pour les étrangers dans ses prisons?

L’État français dépense près de 700 millions d’euros par an pour près de 17.200 détenus étrangers qui occupent ses prisons, qu’ils soient prévenus ou... 24.02.2022, Sputnik France

Alors que la part des détenus étrangers dans les prisons de l’Hexagone s’est élevée à 25% fin 2021, la somme dépensée chaque année par le système pénitencier pour subvenir à leurs besoins avoisine les 700 millions d’euros, écrit Le Figaro.D’après le dernier décompte de l’administration pénitentiaire, sur les 69.173 détenus recensés dans les prisons françaises en octobre dernier, 17.198 personnes étaient d’origine étrangère. Parmi elles, 56%, soit 9.793 personnes condamnées, provenaient du continent africain, dont 3.472 Algériens et 2.220 Marocains.Le coût d’un détenu est fixé à 110 euros par jour, ce qui inclut les prix des repas, l’eau et le chauffage, mais aussi les frais de personnel. La majorité de ces individus font d’ailleurs l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), et sont donc exclus des aménagements de peine ou des programmes de réinsertion.Les rapatriements sont raresDans le même temps, seule "une infime partie" de ces détenus étrangers font l’objet de rapatriement dans leur pays d’origine à cause d’une procédure administrative fastidieuse, indique Le Figaro. Selon l’interlocuteur du journal, ce chiffre serait d’"une quinzaine par an" et concernerait "majoritairement des mandats d’arrêt".Une fois sortis de leurs cellules, ces détenus étrangers "passent directement de la case prison à celle du centre de rétention administratif" avant souvent d’être relâchés sur le territoire français. Cela entraîne naturellement des coûts supplémentaires, alors que ces structures sont déjà surchargées, conclut le quotidien.

