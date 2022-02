https://fr.sputniknews.com/20220224/haiti-la-police-ouvre-le-feu-sur-des-manifestants-un-journaliste-tue-1055337379.html

Haïti: la police ouvre le feu sur des manifestants, un journaliste tué

Haïti: la police ouvre le feu sur des manifestants, un journaliste tué

La police haïtienne a ouvert le feu mercredi contre des manifestants, tuant un journaliste, selon des témoins et un responsable de l'hôpital de Port-au-Prince. 24.02.2022, Sputnik France

2022-02-24T10:32+0100

2022-02-24T10:32+0100

2022-02-24T10:32+0100

haïti

manifestation

journalistes

décès

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104008/31/1040083123_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_620e1894661d2ea8466016e1f8f8af50.jpg

Deux autres journalistes ont été blessés.Des centaines d'Haïtiens s'étaient rassemblés pour demander une augmentation du salaire minimum plus importante que celle approuvée cette semaine par le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry.Selon des témoins, plusieurs coups de feu ont été tirés depuis un véhicule de la police en direction des manifestants. Dominique St Eloi, coordonnateur général de la coordination nationale des ouvriers haïtiens (CNOHA), a indiqué que la manifestation se déroulait dans le calme avant les tirs.Lazzare Maxihen, un journaliste qui travaillait pour le groupe de presse haïtien Roi des Infos, a succombé à ses blessures à l'hôpital, selon un responsable qui préfère conserver l'anonymat.Le Premier ministre haïtien a condamné des "actes brutaux" et s'est engagé à protéger les manifestations pacifiques. "Le gouvernement rappelle la responsabilité des pouvoirs publics d'assurer l'ordre et la sécurité", a écrit Ariel Henry sur Twitter.Les raisons pour lesquelles la police a ouvert le feu sur les manifestants n'étaient pas immédiatement claires. Un porte-parole de la police nationale n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

haïti

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

haïti, manifestation, journalistes, décès