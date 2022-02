https://fr.sputniknews.com/20220224/japon-45-morts-en-3-mois-dans-des-accidents-de-deneigement-1055340000.html

Japon: 45 morts en 3 mois dans des accidents de déneigement

Japon: 45 morts en 3 mois dans des accidents de déneigement

Des accidents de déneigement ont tué 45 personnes au cours des trois mois précédant janvier, ont indiqué jeudi les autorités d'urgence, alors que les régions... 24.02.2022, Sputnik France

La plupart des victimes, dans 10 préfectures dont celle d'Aomori (nord-est), sont mortes après avoir été ensevelies par la neige tombée du toit de leur maison, a indiqué l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes.La préfecture d'Aomori a enregistré le plus grand nombre de décès (11), suivie d'Hokkaido, dans le nord du pays (10). Les préfectures d'Akita, de Fukushima et de Yamagata, dans le nord-est, ont enregistré trois décès chacune.Plus de 90 % des victimes étaient âgées de plus de 65 ans, selon l'agence.À Hokkaido, les fortes chutes de neige ont provoqué des perturbations dans les transports. Environ 4.000 voyageurs sont bloqués depuis mercredi soir à l'aéroport de New Chitose à Hokkaido, les services de train et de bus reliant Sapporo, la capitale de la préfecture, ayant été suspendus.Environ 660 personnes, dont des étudiants devant passer des examens d'entrée à l'université, ont passé la nuit à l'aéroport.

