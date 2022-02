https://fr.sputniknews.com/20220224/le-togo-allege-les-mesures-restrictives-suite-a-une-baisse-des-contaminations-1055346820.html

Le Togo allège les mesures restrictives suite à une baisse des contaminations

Le Togo a décidé de nouveaux allègements des mesures restrictives face à la Covid-19 faisant état d'une baisse du taux de contamination à la maladie depuis... 24.02.2022, Sputnik France

Le gouvernement togolais a précisé, dans un communiqué, avoir pris ces mesures en "tenant compte de la baisse du taux de positivité, conformément à ses engagements et suite à l'avis du conseil scientifique".Il s'agit notamment de la réduction de la durée de l'isolement pour les gens déclarés positifs à 7 jours pour les personnes vaccinées et à 10 jours pour les personnes non vaccinées, ainsi que la réouverture de tous les lieux de culte officiellement reconnus dans le strict respect des mesures sanitaires actuellement en vigueur.Le gouvernement a également annoncé la reprise de toutes les activités sportives avec la participation du public sur "présentation d'une preuve de vaccination avec l'installation d'un dispositif de vaccination à proximité des lieux qui accueillent ces activités".Il s'agit également de la reprise des activités culturelles et sociales "avec l'autorisation d'accès à la plage sur présentation d'une preuve de vaccination avec l'installation de dispositifs de vaccination à proximité des lieux qui accueillent les activités".Par ailleurs, le gouvernement a appelé à l'intensification de la vaccination contre la Covid-19.

