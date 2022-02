https://fr.sputniknews.com/20220224/lindonesie-et-singapour-renforcent-leur-cooperation-en-matiere-du-changement-climatique-1055335536.html

L'Indonésie et Singapour renforcent leur coopération en matière du changement climatique

L'Indonésie et Singapour renforcent leur coopération en matière du changement climatique

L'Indonésie et de Singapour ont convenu, mercredi à Jakarta, de renforcer la coopération en matière des efforts visant à surmonter les impacts du changement climatique. 24.02.2022

Les deux parties ont également appelé à la mise en place de projets concrets liés à l'environnement, et ce lors d'une réunion dirigée par Nani Hendiarti, secrétaire au ministère indonésien de Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, et Cindy Khoo, secrétaire adjointe du groupe stratégique du bureau du Premier ministre de Singapour.Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion notamment la tarification et les marchés du carbone, les solutions basées sur l'environnement et l'approche écosystémique, les technologies et solutions propres, et la finance verte et mixte, a indiqué Mme Hendiarti dans un communiqué.Les deux pays se sont mis d'accord sur 11 activités et calendriers de coopération, qui seront inclus dans le protocole d'accord bilatéral qui devrait être signé en mars prochain, a déclaré Mme Hendiarti.Singapour s'est engagée à réduire de moitié les émissions CO2 par rapport aux niveaux de pointe d'ici 2050 et à atteindre des émissions nettes nulles dans la seconde moitié du siècle, dans le cadre de sa stratégie de développement à faibles émissions à long terme.Par ailleurs, l'Indonésie a annoncé dernièrement un plan qui met le pays sur la voie de la neutralité carbone d'ici 2060.

