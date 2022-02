https://fr.sputniknews.com/20220224/nigeria-plus-de-250-hectares-de-champs-de-cannabis-detruits-par-la-police-1055334900.html

Nigeria: plus de 250 hectares de champs de cannabis détruits par la police

Plus de 250 hectares de champs de cannabis ont été détruits cette semaine et 13 personnes arrêtées dans l'État d'Ondo, dans le sud-ouest du Nigeria, a annoncé... 24.02.2022, Sputnik France

nigeria

cannabis

police

La publication est accompagnée de plusieurs photos et d'une vidéo montrant des policiers mettant le feu à des tas de plants de cannabis.Depuis plusieurs années, la culture du cannabis s'est développée dans le Sud-Ouest, puis s'est étendue aux États pétrolifères d'Edo et du Delta (Sud), de Kwara, Kogi et Benué (Centre), ainsi que celui de Kebbi (Nord-Ouest).

nigeria

2022

nigeria, cannabis, police