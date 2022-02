https://fr.sputniknews.com/20220224/nucleaire-liran-demande-aux-occidentaux-detre-realistes-dans-les-negociations-1055338610.html

Nucléaire: l'Iran demande aux Occidentaux d'être réalistes dans les négociations

Nucléaire: l'Iran demande aux Occidentaux d'être réalistes dans les négociations

L'Iran a exhorté mercredi les puissances occidentales à se montrer "réalistes" dans les négociations destinées à raviver l'accord de 2015 sur son programme... 24.02.2022, Sputnik France

Ce rappel laisse supposer qu'il faudra encore patienter pour aboutir à l'épilogue des pourparlers entamés en avril dernier à Vienne, où a été signé le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPOA en anglais) que l'ancien président américain Donald Trump a dénoncé en 2018, rétablissant les sanctions contre l'Iran.Des progrès ont été obtenus pour relancer l'accord, qui encadre les activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions internationales visant le pays, mais Téhéran et Washington ont prévenu que d'importantes divergences demeuraient dans les discussions indirectes menées avec les parties toujours prenantes du PAGC - Allemagne, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine.Des diplomates impliqués dans les négociations ont fait savoir que celles-ci étaient entrées dans une phase cruciale, un émissaire russe indiquant mardi qu'une conclusion était proche.Un échange de prisonniers entre l'Iran et les Etats-Unis est attendu sous peu, ont déclaré des sources au fait de la question.L'annonce du ministère iranien des Affaires étrangères au sujet du rappel à Téhéran du négociateur en chef sur le nucléaire, Ali Bagheri Kani, pour un "court séjour", laisse toutefois supposer qu'un accord n'est pas imminent.Un représentant iranien a dit à Reuters qu'un éventuel échec des pourparlers serait imputé aux Etats-Unis, qui seraient aussi responsables des conséquences d'un tel scénario.

