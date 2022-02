https://fr.sputniknews.com/20220224/paraguay-100-millions-de-dollars-saisis-lors-dune-mega-operation-contre-le-trafic-de-drogue-1055335003.html

Paraguay: 100 millions de dollars saisis lors d'une méga opération contre le trafic de drogue

Paraguay: 100 millions de dollars saisis lors d'une méga opération contre le trafic de drogue

Au moins sept personnes ont été arrêtées au Paraguay lors d'une opération anti-drogue qui a exécuté plus de 100 mandats de perquisitions et permis la saisie... 24.02.2022, Sputnik France

L'opération, baptisée "A Ultranza", a eu pour objectif de démanteler une organisation dédiée à l'expédition de cocaïne vers l'Europe et l'Afrique, ainsi qu'au blanchiment d'argent, selon les autorités.Il s’agit de "l'une des plus importantes opérations de lutte contre le crime organisé et le blanchiment d'argent" dans le pays, a écrit le parquet sur son compte Twitter.L'opération a été soutenue par la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis, l'Agence de coopération policière de l'Union européenne (Europol) et la Direction générale pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Dgrtid) de l'Uruguay.Les agents ont saisi 13 avions qui "seraient utilisés pour le trafic de drogue", ainsi que des véhicules haut de gamme, des motos, neuf établissements d'élevage, plus de 6.000 têtes de bétail, un complexe sportif et des biens immobiliers.Parmi les détenus figure Alberto Koube Ayala, qui, selon le parquet, serait "l'un des principaux membres de l'organisation". Il est le frère de Daniel Koube, candidat au poste de conseiller municipal aux dernières élections d'Asunción au sein de l'équipe du vice-président Hugo Velázquez.Dans le cadre de l'enquête, le ministère public a également ordonné l'arrestation du pasteur et ancien candidat au poste de gouverneur de Canindeyú (Est), José Insfrán, qui aurait utilisé une église comme façade pour blanchir de l'argent.L'enquête, qui a duré près de deux ans, a révélé que l’organisation a exporté plus de 20 tonnes de drogue.L'organisation est liée à la saisie de trois cargaisons de cocaïne en Europe : deux en Belgique (1.131 kilogrammes et 10.946) et une aux Pays-Bas (4.174 kg).En plus d'assurer la logistique du transport international de la drogue, les groupes criminels ont facilité la circulation d’importantes sommes d'argent au sein du système financier national et international.

