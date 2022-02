https://fr.sputniknews.com/20220224/poutine-donne-ses-explications-a-macron-lors-dun-entretien-telephonique-1055352039.html

Poutine donne ses explications à Macron lors d'un entretien téléphonique

Les Présidents russe et français se sont entretenus après le lancement d'une opération militaire spéciale dans le Donbass, dont Vladimir Poutine a fourni des... 24.02.2022, Sputnik France

Dans une conversation téléphonique, Vladimir Poutine a donné à Emmanuel Macron des "clarifications exhaustives des raisons et circonstances de la prise de la décision sur l'opération militaire" en Ukraine, selon le service de presse du Kremlin.MM.Poutine et Macron ont eu "un échange d'opinions honnête et sérieux" lors de cette conversation réalisée à l'initiative de la partie française.Les dirigeants se sont accordés de rester "en contact", est-il indiqué dans un communiqué à l'issue de l'entretien.Comme l'a précisé la présidence française, le Président de la République a joint son homologue russe "après avoir parlé au Président ukrainien, et en concertation avec lui" dans le but d'exiger "l'arrêt immédiat des opérations militaires russes, en rappelant que la Russie s'exposait à des sanctions massives".Emmanuel Macron a participé ce jeudi 24 février dans la soirée à un sommet européen exceptionnel à Bruxelles.Détails à suivre

Actus

