https://fr.sputniknews.com/20220224/quelque-100000-deplaces-en-ukraine-selon-lonu-1055352250.html

Quelque 100.000 déplacés en Ukraine, selon l'Onu

Quelque 100.000 déplacés en Ukraine, selon l'Onu

Alors qu'environ 100.000 personnes avaient fui leur foyer en Ukraine, et plusieurs milliers d'autres ont quitté le pays, l'Onu a débloqué 20 millions de... 24.02.2022, Sputnik France

2022-02-24T21:55+0100

2022-02-24T21:55+0100

2022-02-24T22:38+0100

opération militaire russe en ukraine

ukraine

russie

donbass

onu

personnes déplacées

réfugiés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1055352666_0:120:3073:1848_1920x0_80_0_0_915dbba75a9cfe0a05e27348da4af84d.jpg

Le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres a annoncé, jeudi, une aide humanitaire d’urgence de 20 millions dollars pour répondre aux besoins pressants en Ukraine où une opération militaire russe est en cours.Il a également indiqué que l’Onu et ses partenaires humanitaires se sont engagés à rester dans ce pays pour soutenir les Ukrainiens en cas de besoin.M.Guterres a réitéré son appel à la Russie de mettre un terme à son opération militaire en Ukraine, soulignant que de telles actions unilatérales s’inscrivent en porte-à-faux avec la Charte des Nations unies. Cette décision est "inadmissible, mais elle n'est pas irréversible", a-t-il ajouté.Selon les statistiques de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), les combats ont fait jusqu'ici quelque 100.000 déplacés. Plusieurs milliers d'Ukrainiens se sont dirigés en outre vers des pays voisins, principalement la Moldavie et la Roumanie, a précisé Shabia Mantoo, porte-parole du HCR."Garder les frontières ouvertes"Plus tôt dans la journée, le chef de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé les pays voisins de l’Ukraine à garder leurs frontières ouvertes aux personnes cherchant un refuge sûr, alors que la situation dans ce pays se détériore rapidement après l’attaque militaire russe.L’agence onusienne a intensifié ses opérations en Ukraine et dans les pays de la région. "Nous sommes prêts à soutenir les efforts de tous pour répondre à toute situation de déplacement forcé", a fait valoir M.Grandi, rappelant la "ferme détermination" de l’Onu à soutenir toutes les populations touchées en Ukraine et dans les pays de la région.De son côté, la Coordinatrice humanitaire de l’Onu en Ukraine a souligné que les Nations unies et leurs partenaires humanitaires sont déterminés à rester et à livrer l’aide humanitaire.

ukraine

russie

donbass

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

ukraine, russie, donbass, onu, personnes déplacées, réfugiés