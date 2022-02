https://fr.sputniknews.com/20220225/des-croix-gammees-taguees-sur-le-consulat-de-russie-a-strasbourg-1055371207.html

Des croix gammées taguées sur le consulat de Russie à Strasbourg

Un homme a été interpellé après avoir tagué plusieurs grandes croix gammées sur les grilles du consulat général de Russie à Strasbourg et avoir blessé un... 25.02.2022, Sputnik France

Les barrières amovibles mises en place autour du consulat ont été renversées et l'homme a tracé des croix gammées à la peinture rose sur la grille, sur des panneaux d'affichage, sur la boîte aux lettres et au sol, devant l'entrée du consulat, en début d'après-midi.Un policier qui passait à proximité par hasard a tenté de s'interposer mais a été légèrement blessé à la tête avant que l'homme ne soit interpellé par plusieurs autres agents arrivés en renfort. Le policier blessé a été conduit à l'hôpital pour des examens.La police technique et scientifique a ensuite effectué des relevés et des agents d'entretien sont intervenus pour effacer les tags. Le directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin, Laurent Tarasco, s'est rendu sur place."Un acte de vandalisme"Un représentant russe sorti du consulat pour s'entretenir avec les enquêteurs a regretté "un acte de vandalisme"."Dans le contexte d'attaque de l'armée russe contre l'Ukraine, alors que les voix du monde entier s'élèvent pour appeler à cesser le combat pour reprendre le chemin de la diplomatie et du droit, cette violence est d'autant plus insupportable", a-t-elle poursuivi.Mme Barseghian a par ailleurs appelé à un rassemblement de soutien au peuple ukrainien samedi après-midi à Strasbourg.

