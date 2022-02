https://fr.sputniknews.com/20220225/joe-biden-nomme-la-premiere-femme-noire-ketanji-brown-jackson-a-la-cour-supreme-1055370567.html

Joe Biden nomme la première femme noire, Ketanji Brown Jackson, à la Cour suprême

Le Président américain Joe Biden a nommé vendredi la juge fédérale Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême, où elle deviendra la première femme noire à siéger. 25.02.2022, Sputnik France

L'annonce de la nomination, retardée en raison de l'offensive russe en Ukraine, devrait déclencher une bataille pour sa confirmation au sein d'un Sénat très divisé.Précédemment juge à la Cour d'appel des États-Unis pour le cricuit du district de Columbia, Ketanji Brown Jackson remplacera le Juge libéral Stephen Meyer, qui a annoncé prendre sa retraite en janvier. L'équilibre de la Cour Suprême, de six conservateurs pour trois libéraux, restera inchangée par cette nomination.Le Sénat a déjà voté l'an passé à 53 voix contre 44 pour confirmer la nomination de Ketanji Brown Jackson au poste de juge à la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia, où elle avait été nommée par le président. Elle avait à l'époque eu le soutien de trois sénateurs républicains, et avait été interrogée, lors de son audition, sur le rôle que jouait la race dans ses décisions. Elle avait répondu qu'elle n'en jouait aucun.A 51 ans, Ketanji Brown Jackson sera la sixième femme à siéger au sein de la plus haute instance des États-Unis, où les juges sont nommés à vie.Sur les 115 personnes qui ont siégé à la Cour suprême, seules deux étaient noires, et il s'agissait de deux hommes.

