L’UE promet une assistance de 43 millions de dollars au Niger

L'UE promet une assistance de 43 millions de dollars au Niger

25.02.2022

L’annonce a été faite mercredi par le Commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarčič en mission de travail au Niger alors qu’il animait une conférence de presse à Niamey, précise l'Agence nigérienne de presse (ANP).M. Lenarčič est au Niger pour évaluer les besoins humanitaires dans le pays, qui "fait face à une détérioration de la situation sécuritaire, ainsi qu'à une crise alimentaire sans précédent, accrue par le changement climatique", rapporte un communiqué du bureau de la représentation de l’Union européenne au Niger.Selon le commissaire Lenarčič, "la situation humanitaire et sécuritaire au Niger se détériore, et les besoins augmentent. Cette situation affecte de nombreuses régions du Sahel".Il fait savoir en outre que "l'Union européenne s'est engagée à continuer d'assurer une aide humanitaire aux personnes les plus vulnérables au Niger", précisant que "l’aide humanitaire ne peut se substituer aux services sociaux relevant de la compétence des autorités nationales".Selon les données de l’UE, plus de 3,7 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire au Niger, le pays le moins bien classé dans l'index de développement humain des Nations unies.

