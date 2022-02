https://fr.sputniknews.com/20220225/operation-militaire-russe-une-bonne-occasion-pour-lafrique-de-briser-les-chaines-occidentales-1055367611.html

Opération militaire russe: "une bonne occasion pour l’Afrique de briser les chaînes occidentales"

Alors que la Russie a entamé des opérations contre des infrastructures militaires ukrainiennes et que pleuvent les condamnations occidentales, la question du... 25.02.2022, Sputnik France

Et selon lui, vu la configuration actuelle du monde qui serait "depuis le réveil de la Chine et le relèvement spectaculaire de la Russie, divisé en deux blocs" avec d’un côtél'Occident qu’il qualifie d’"impérialiste, manipulateur et agressif"et de l'autre "le binôme sino-russe" qui appliquerait "une politique défensive et respectueuse de plusieurs principes", les pays africains seraient bien inspirés de faire le meilleur choix.Autrement dit, il estime que la montée en puissance de la Russie participe d’un meilleur équilibre mondial qui est dans l’intérêt des pays africains dans leur aspiration à plus d'émancipation, n'étant plus contraints à un tête-à-tête avec l’Occident.Une réaction "légitime"Commentant les actions russes dans le Donbass, Jean-Blaise Ayéméné, par ailleurs secrétaire national chargé de la coordination des activités des structures spécialisées et de la mobilisation des militants au sein du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire (PPA-CI, la formation politique créée en octobre 2021 par l’ancien Président Laurent Gbagbo), les juge "légitimes" car, estime-t-il, "la Russie ne fait que se défendre et défendre son peuple face à l'agressivité légendaire des Occidentaux qui, à travers l'Ukraine, pourtant ex-territoire russe, veulent rapprocher davantage l'Otan, leur bras armé, de ses portes, ce qui est inadmissible".L'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, Abderrahmane Hama, réagit à l'opération militaire spéciale russe en Ukraine.Pour ce panafricaniste, "cette propension des Occidentaux à adouber, quand il y va de leur intérêt, des coups d’État comme ce fut le cas en Ukraine ou au Tchad", devrait justement faire partie des facteurs qui contribuent à inciter les pays africains à accentuer leur collaboration avec "la Russie qui essaie, autant que faire se peut, de respecter les lois internationales".Et ce "double-jeu" des Occidentaux qu’il dénonce est également pointé du doigt, avec parfois un brin de sarcasme, par de nombreux internautes. Y compris chez ceux, moins nombreux, qui n'approuvent pas forcément l'opération militaire russe!

