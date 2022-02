"Prenez le pouvoir dans vos mains": Poutine s’adresse aux militaires ukrainiens

https://fr.sputniknews.com/20220225/prenez-le-pouvoir-dans-vos-mains-poutine-sadresse-aux-militaires-ukrainiens-1055369096.html

"Il semble qu'il serait plus facile de se mettre d'accord avec vous qu'avec cette bande de toxicomanes et néonazis qui ont pris en otage tout le peuple... 25.02.2022, Sputnik France

Vladimir Poutine a dirigé en visioconférence une réunion avec les membres permanents du Conseil de sécurité russe.Sputnik publie le texte intégral de son discours.Chers collègues, bonjour.Aujourd’hui, nous allons discuter du déroulement de l’opération militaire spéciale en Ukraine.Comme attendu, l’armée russe ne mène pas les principaux combats contre les unités régulières des forces armées ukrainiennes, mais avec des groupes nationalistes directement responsables, comme il est notoire, du génocide dans le Donbass et du sang versé par les civils des républiques populaires.En outre, des éléments nationalistes implantés dans les unités régulières ukrainiennes non seulement incitent ces dernières à opposer une résistance armée, mais aussi jouent, de fait, le rôle de forces anti-retraite.Pire encore, selon les informations confirmées par les résultats du contrôle objectif, nous constatons que les partisans de Bandera [nationaliste ukrainien qui collabora avec les nazis, ndlr] et les néonazis installent de lourds armements -lance-roquettes multiples compris- directement dans les quartiers centraux de grandes villes, dont Kiev et Kharkov. Ils envisagent de provoquer des tirs de réponse de la part des systèmes de combat contre les quartiers résidentiels. En fait, ils agissent tout comme les terroristes à travers le monde: utiliser les gens [en tant que boucliers humains, ndlr] pour accuser la Russie de faire des victimes parmi les civils.Il est certain que cela se fait sur recommandation de conseillers étrangers, au premier chef américains.Je tiens à m’adresser une nouvelle fois aux militaires des forces armées ukrainiennes.Ne permettez pas aux néonazis et aux bandéristes d’utiliser vos enfants, vos femmes et vos vieillards en qualité de boucliers vivants. Prenez le pouvoir dans vos mains. Il semble qu'il serait plus facile de se mettre d'accord avec vous qu'avec cette bande de toxicomanes et néonazis qui ont pris en otage tout le peuple ukrainien.Je tiens également à apprécier à leur plus haute valeur les actions des soldats et officiers russes. Ils agissent courageusement, professionnellement et héroïquement en accomplissant leur devoir militaire. Ils remplissent avec succès la tâche importante visant à assurer la sécurité de notre peuple et de notre pays.

