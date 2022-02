https://fr.sputniknews.com/20220225/somalie-25-millions-de-dollars-de-lonu-pour-une-reponse-urgente-a-la-secheresse-1055358210.html

Somalie: 25 millions de dollars de l'ONU pour une réponse urgente à la sécheresse

Le Fonds humanitaire pour la Somalie (SHF) a alloué 25 millions de dollars pour apporter une réponse urgente aux populations touchées par la sécheresse dans... 25.02.2022, Sputnik France

Cette allocation s'ajoute aux 17 millions de dollars récemment fournis par le Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF) de l'ONU pour répondre aux besoins immédiats des communautés affectées par la sécheresse, a précisé M. Abdelmoula dans un communiqué publié à Mogadiscio, la capitale somalienne.Plus de 4,3 millions de personnes sont déjà touchées et plus d'un demi-million déplacées en raison du phénomène, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité d'un financement rapide et substantiel des activités de réponse humanitaire, pour prévenir de nouvelles souffrances et sauver des vies.Selon lui, les fonds alloués à la lutte contre la sécheresse concerneront en priorité les zones mal desservies et enclavées.La Somalie, qui est en première ligne face aux effets du changement climatique, a été fortement impactée par la grave sécheresse qui sévit actuellement dans la Corne de l'Afrique, a déclaré l'ONU.

