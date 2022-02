https://fr.sputniknews.com/20220226/quatre-morts-dans-des-inondations-en-australie-1055376537.html

Quatre morts dans des inondations en Australie

Deux personnes sont décédées samedi après de fortes pluies qui se sont abattues sur l'est de l'Australie, portant à quatre morts et deux disparus le bilan de... 26.02.2022, Sputnik France

Des images diffusées par des médias australiens montraient les flots inondant les maisons et les routes et des terrains transformés en lacs.Les services d'urgence ont répondu à plus de 1.800 appels à l'aide en 24 heures dans le sud-est du Queensland, selon les autorités. Samedi matin, plus de 250 personnes se trouvaient dans des centres d'évacuation.

