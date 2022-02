https://fr.sputniknews.com/20220227/sputnik-et-rt-dans-le-viseur-de-la-censure-de-youtube-et-google-en-ukraine-1055390824.html

Sputnik et RT dans le viseur de la censure de YouTube et Google en Ukraine

Sputnik et RT dans le viseur de la censure de YouTube et Google en Ukraine

Face à l’opération militaire lancée par Vladimir Poutine, Google interdit de télécharger l'application RT mobile en Ukraine, alors que YouTube bloque la chaîne... 27.02.2022, Sputnik France

Nouvelles preuves de censure de la part de Google et du site qu’il possède, YouTube. Selon sa chaîne Telegram, le site d'hébergement de vidéos a bloqué la chaîne Sputnik en russe sur le territoire de l’Ukraine, alors que le géant du Web, à la demande de Kiev, a interdit d’y télécharger l'application RT mobile.Plus tôt dans la journée, Google a également annoncé avoir interdit aux médias d'État russes de diffuser des publicités sur sa plateforme.Sputnik bloqué en MoldavieSur fond d’opération militaire russe en Ukraine, les autorités moldaves ont pris la décision de bloquer Sputnik Moldova à partir du samedi 26 février. Dans un communiqué, le Service moldave de renseignement et de sécurité qui a ordonné le blocage prétend que ces sites sont "des promoteurs d'informations incitant à la haine et à la guerre".La radiodiffusion de Sputnik Moldova sera suspendue à partir du 7 mars. Le service moldave précise que cette mesure a été adoptée "dans le cadre de l’état d’urgence". Ce dernier a été introduit par le Parlement du pays pour une durée de 60 jours en raison de la situation en Ukraine.Pour la rédaction de Sputnik, il s’agit d’"un acte de censure et d’une violation flagrante des valeurs de la liberté d'opinion par les autorités moldaves". L'ambassade russe à Chisinau a condamné ce blocage et l'a qualifié de "politisé".

