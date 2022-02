https://fr.sputniknews.com/20220228/afghanistan-operation-de-fouilles-denvergure-contre-les-actes-criminels-1055407105.html

Afghanistan: opération de fouilles d'envergure contre les actes criminels

Afghanistan: opération de fouilles d'envergure contre les actes criminels

Les talibans* ont lancé depuis vendredi une vaste opération de fouilles des maisons à Kaboul et dans d'autres villes afghanes en vue de trouver des armes et... 28.02.2022, Sputnik France

2022-02-28T12:39+0100

2022-02-28T12:39+0100

2022-02-28T12:39+0100

afghanistan

opération

criminels

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1046075933_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_2ee32b3a0d9a8cb9740d3bfad55ba19b.jpg

Deux victimes d'enlèvement ont été découverts et libérées au cours de l'opération, ainsi que deux adolescentes retrouvées enchaînées dans un sous-sol, a-t-il ajouté, notant que des armes légères et lourdes, des explosifs, du matériel radio et des drones ont été saisis, ainsi que des véhicules appartenant à l'armée ou au gouvernement.L'opération a vivement inquiété de nombreux habitants qui craignent d'être ciblés eu égard leurs liens avec l'ancien régime, soutenu par la communauté internationale, jusqu'à la prise du pouvoir par les talibans* en août dernier.Portes et armoires défoncées, coussins et matelas éventrés, habits éparpillés sur le sol...: certains ont manifesté leur colère en postant sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des maisons qui, selon eux, ont été saccagées lors des perquisitions.L'insécurité et le chômage ont alimenté ces dernières années une criminalité organisée, qui a notamment multiplié les enlèvements crapuleux à Kaboul.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

afghanistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afghanistan, opération, criminels