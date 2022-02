https://fr.sputniknews.com/20220228/climat-le-giec-exhorte-le-monde-a-une-action-drastique-immediate-1055407270.html

Climat: le Giec exhorte le monde à une action drastique immédiate

Climat: le Giec exhorte le monde à une action drastique immédiate

Le changement climatique est en cours et l'humanité est loin d'être prête, a averti le groupe d'experts des Nations unies sur le climat (Giec) dans un nouveau... 28.02.2022, Sputnik France

Entre un tiers et la moitié de la planète doit être conservée et protégée pour garantir l'approvisionnement futur en nourriture et en eau douce, indique le rapport du Giec, ajoutant que les villes côtières ont besoin de plans pour protéger les populations des tempêtes et de la montée des eaux.Ce rapport est le dernier en date d'une série publiée par le Giec détaillant le consensus scientifique sur le changement climatique. Il se concentre sur la manière dont la nature et les sociétés sont affectées et ce qu'elles peuvent faire pour s'adapter.Malgré l'impact du changement climatique beaucoup plus rapide que ce que les scientifiques avaient prévu, les pays ne parviennent pas à maîtriser les émissions de carbone, qui continuent d'augmenter.La publication du rapport trois mois après la réunion des dirigeants mondiaux lors d'un sommet sur le climat à Glasgow, en Écosse, met en évidence l'urgence des efforts à déployer pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius par rapport aux températures de l'ère préindustrielle.Le dépassement de ce seuil entraînera des dommages irréversibles pour la planète, selon le Giec, et chaque augmentation du réchauffement entraînera davantage de souffrance.Après s'être déjà réchauffée de 1,1 degré, la planète devrait atteindre le seuil de 1,5 degré d'ici deux décennies.

